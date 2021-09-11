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У Раді заявили, що оцінка Венеціанською комісією закону про олігархів дозволить виявити його недоліки 

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Києва, Субота 11 вересня 2021 13:20
У Раді заявили, що оцінка Венеціанською комісією закону про олігархів дозволить виявити його недоліки  Фото: спікер Верховної ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що вважає правильним рішенням передати законопроект про деолігархізацію Венеціанської комісії для висновку, оскільки це дозволить врахувати в майбутньому можливі недоліки і розробити якісний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що Венеціанська комісія буде максимально об'єктивною, не викликає жодних питань ні у мене, ні в опозиції, ні у влади, ні, я впевнений, у міжнародного співтовариства. Це буде хорошим ще одним пунктом, який або підтвердить всі наші бажання провести таку реформу (деолігархізації, - ред.), або, якщо є які-небудь недоліки, їх врахувати надалі, для того, щоб закони були максимально якісними, відповідали Конституції України, відповідали міжнародним принципам. Тому я вважаю, що це правильне рішення", - сказав Разумков.

Він нагадав, що з проханням передати законопроект про деолігархізацію до Венеціанської комісії до нього звернулися одночасно уповноважена Верховної ради з прав людини і чотири парламентські фракції.

"Це перший випадок, коли ми побачили повне об'єднання всіх опозиційних фракцій, які представлені у Верховній раді, з проханням до голови Верховної ради, направити такий законопроект до Венеціанської комісії", - підкреслив спікер ВР.

Як повідомлялося, Верховна рада 1 липня прийняла за основу президентський законопроект №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Пізніше Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

Водночас народні депутати в період підготовки законопроекту до другого читання зареєстрували 1257 правок. Серед основних напрямків змін - визначення органу, який отримає повноваження визнавати фізособу олігархом, а також деталізація цієї процедури.

10 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію).

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Венецианская комиссия Дмитро Разумков Верховна рада
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