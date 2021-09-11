У Раді заявили, що оцінка Венеціанською комісією закону про олігархів дозволить виявити його недоліки
Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що вважає правильним рішенням передати законопроект про деолігархізацію Венеціанської комісії для висновку, оскільки це дозволить врахувати в майбутньому можливі недоліки і розробити якісний закон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Те, що Венеціанська комісія буде максимально об'єктивною, не викликає жодних питань ні у мене, ні в опозиції, ні у влади, ні, я впевнений, у міжнародного співтовариства. Це буде хорошим ще одним пунктом, який або підтвердить всі наші бажання провести таку реформу (деолігархізації, - ред.), або, якщо є які-небудь недоліки, їх врахувати надалі, для того, щоб закони були максимально якісними, відповідали Конституції України, відповідали міжнародним принципам. Тому я вважаю, що це правильне рішення", - сказав Разумков.
Він нагадав, що з проханням передати законопроект про деолігархізацію до Венеціанської комісії до нього звернулися одночасно уповноважена Верховної ради з прав людини і чотири парламентські фракції.
"Це перший випадок, коли ми побачили повне об'єднання всіх опозиційних фракцій, які представлені у Верховній раді, з проханням до голови Верховної ради, направити такий законопроект до Венеціанської комісії", - підкреслив спікер ВР.
Як повідомлялося, Верховна рада 1 липня прийняла за основу президентський законопроект №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Пізніше Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.
Водночас народні депутати в період підготовки законопроекту до другого читання зареєстрували 1257 правок. Серед основних напрямків змін - визначення органу, який отримає повноваження визнавати фізособу олігархом, а також деталізація цієї процедури.
10 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію).