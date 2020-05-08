У Раді заслухають доповідь глави Нацбанку

Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики у п'ятницю, 8 травня, заслухає доповідь голови Національного банку Якова Смолія. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті Верховної ради.

Засідання комітету проходить у режимі відеоконференції.

"Інші питання: доповідь голови Національного банку України Смолія Я.В. про діяльність Національного банку України", - вказано у порядку денному.

Нагадаємо, до Верховної ради внесли проект постанови №3426 про доповідь глави Національного банку України про діяльність НБУ в умовах встановленого в Україні карантину. Він був зареєстрований у парламенті в понеділок, 4 травня.

Як писало РБК-Україна, раніше глава комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що в парламенті хочуть заслухати главу Національного банку України Якова Смолія. Нардеп підкреслював, що зібрав підписи глав багатьох комітетів і кількох парламентаріїв. Наталуха відзначав, що Раду цікавить стратегічне бачення і план дій НБУ під час карантину.