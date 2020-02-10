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У Раді заслухали звіт Милованова щодо економічної ситуації в Україні

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Милованов назвав три основні виклики, що стоять перед промисловістю України

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку заслухав звіт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо економічної ситуації в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, презентував звіт глава міністерства Тимофій Милованов. Він окреслив основні завдання, які стоять перед економікою країни, зауваживши, що кінцевою метою є покращення добробуту людей.

Фото: звіт Мінекономіки

"У першу чергу - це створення робочих місць і нових підприємств - відновлення та розвиток економіки", - сказав урядовець.

За його словами, є три основні виклики, які стоять сьогодні перед промисловістю України: застарілі основні засоби, переорієнтація ринків збуту та запровадження carbon border tax в Євросоюзі.

"У середньому зношеність основних засобів становить 60%, в той час, як у наших сусідів - 35,5%. А в промисловості цей показник у нас становить 66%... Рівень торгівлі - 0,2%, частка у ВВП світу - 0,3%", - зазначив міністр.

Глава Мінекономіки повідомив, що протягом 2013-2019 років Україна втратила ринки ряду країн, зокрема російський і Казахстану: по машинобудуванню експорт у РФ знизився з 2013 по 2019 рік з 5,5 мільярдів доларів США до менш ніж 1 мільярдів доларів США. Міністр також поінформував, що експорт до країн ЄС за цей час зріс з 2 мільярдів доларів США у 2013 році до 3 мільярдів доларів США у 2019 році і не може повною мірою замістити ці втрати.

"Подальше нарощення експорту до цих країн під загрозою - через запровадження ЄС протекціоністського інструменту carbon border tax вітчизняні виробники отримають збитки та втратять конкурентоспроможність", - пояснив Милованов.

За словами міністра, в українській економіці експорт займає 45%, водночас "у ньому неприйнятно мала частка високотехнологічної продукції та послуг - лише 3,1%, та, загалом, низька продуктивність праці".

Крім того, міністр запропонував членам комітету пакет ініціатив з метою надання поштовху українській економіці. За його словами, в країні необхідно створювати умови для надходження інвестицій та оновлення основних засобів.

"Загальний обсяг необхідних інвестицій в країну - 50 млрд доларів США. Це дозволить створити нові робочі місця та дати українцям можливість заробляти більше", - додав він.

Нагадаємо, раніше Милованов зазначив, що Україна потребує 50 мільярдів доларів інвестицій та оновлення основних засобів.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував, що цього тижня Кабінет міністрів України направить до ВР звіт уряду. За словами Гончарука, підготовка звіту майже завершена.

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