Гончарук розповів, коли у Раді з'явиться звіт уряду

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами прем'єра, уряд майже завершив підготовку звіту

На наступному тижні Кабінет міністрів України направить у Верховну раду звіт уряду. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у ході години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, підготовка звіту майже завершена.

"На цьому тижні ми завершуємо підготовку звіту перед парламентом. На цьому тижні ми його маємо намір провести через всі внутрішні процедури. На наступному тижні відправимо в парламент", - заявив глава уряду.

"Ми готові провести всі необхідні консультації. Ми б наполягали на проведенні стратегічної широкої сесії (ВРУ, - ред.) разом з вами, друзі", - додав глава Кабміну.

Нагадаємо, раніше глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що зміна всього складу Кабінету міністрів України можлива раніше, ніж через рік. За його словами, результати роботи Кабміну сьогодні є незадовільними.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "Прем'єр під ударом: хто і чому хоче звільнити Гончарука", в команді Зеленського стверджували, що найближчі ротації в уряді заплановані на кінець лютого. Саме тоді Кабмін буде звітувати за півроку своєї роботи.

Додамо також, ВР підтримала призначення Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад і територій України. При цьому нардепи проголосували за звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України.