У Раді заслухали НАЗК щодо запуску реєстру політичних публічних фінансів

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики заслухав керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції про стан підготовки до запуску реєстру політичних публічних фінансів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, у вівторок, 7 квітня, відбулось перше засідання комітету у режимі відеоконференції, у якому взяли участь 15 парламентарів.

"Народні депутати у режимі відеоконференції заслухали голову Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, який розповів про стан підготовки до запуску реєстру політичних публічних фінансів. Реєстр має бути готовий до 16 липня поточного року і відображати звітність про фінансування політичних партій", - вказано у повідомленні.

Новіков зазначив, що зараз фінансові звіти політичних партій подаються у паперовому вигляді і є дуже громіздкими, на них витрачається велика кількість паперу. Так, 16 січня 2020 року набув чинності закон щодо запобігання протидії політичній корупції, який передбачає створення протягом шести місяців реєстру політичних публічних фінансів.

"Головним ризиком щодо реалізації даної норми закону є те, що у бюджеті на поточний рік не передбачено жодної гривні на створення реєстру електронної звітності політичних партій", - звернув увагу очільник відомства.

За його словами, зараз питання щодо фінансування створення реєстру вирішується шляхом взаємодії з міжнародними партнерами.

Глава НАЗК додав, що робота ведеться за трьома напрямками: проводиться конкурс із розробки програмного забезпечення для реєстру, на який подали документи п’ять учасників; є домовленості щодо закупки серверів для реєстру; вирішується питання кібербезпеки.

"Він висловив сподівання, що реєстр буде запущений вчасно, у липні, і НАЗК не доведеться звертатись до Верховної ради України щодо продовження термінів, а до кінця року буде створено інструменти для контролю з боку партій", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що на засіданні профільного комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики планується заслухати представників Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як писало РБК-Україна, комітет також розглянув проект закону авторства президента Володимира Зеленського №3196 про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ.