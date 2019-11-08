У Раді не побачили ознак корупції у законі Зеленського про демонополізацію спирту

Комітет з питань антикорупційної політики не побачив ознак корупції у законопроекті №2300 президента Володимира Зеленського про демонополізацію спиртової галузі. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, документ пропонує скасувати монополію державних заводів на виробництво спирту і дозволити займатися цією діяльністю усім охочим при наявності відповідної ліцензії. Також пропонується скасувати норму, що зобов'язує використовувати український спирт для виробництва алкогольних напоїв, що реалізуються на території України.

"Такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства визнано проекти законодавчих актів: №№ 2117; 2255-1; 2290; 2296; 2300; 1108; 1110; 1139; 1175; 1175-1; 1175-2; 1175-3; 1192 доопрацьований; 2019; 2034; 2058; 2061; 2120; 2060; 2267", - сказано у повідомленні Ради.

Нагадаємо, 6 листопада даний проект мав розглянути комітет Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 жовтня прес-служба Офісу президента повідомила, що Зеленський вніс до парламенту відповідний закон. Згодом законопроект був зареєстрований на сайті Ради, проте текст був відсутній.

Ввечері того ж дня у Верховній раді України з'явився текст проекту закону авторства президента Володимира Зеленського про роздержавлення спиртової галузі.