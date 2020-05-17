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Рада у четвер планує розглянути закон про гральний бізнес

Новини » Політика     17.05.2020 - 17:31
Рада у четвер планує розглянути закон про гральний бізнес
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До закону запропонували близько 3,5 тисяч правок

Верховна рада планує розглянути закон про гральний бізнес на засіданні 21 травня. Розгляд правок до документу займе близько місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка у Facebook.

За словами Железняка, до порядку денного наступного засідання парламенту було внесено законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу. Железняк додав, що розгляд всіх поправок до проекту закону з дотриманням процедури займе близько місяця.

"Так здається, навіть менше ніж 3,5 тисячі правок. Це десь, при бажанні, біля місяця розгляду в залі по повній процедурі. Але після земельного та банківського закону, як говорив класик - скукотища" - написав нардеп.

Нагадаємо, 16 січня Рада ухвалила в першому повторному читанні проект закону №2285-д про легалізацію грального бізнесу. Законопроект підтримали 260 народних депутатів. Документом запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор та виключний перелік дозволених видів діяльності у сфері азартних ігор.

Пізніше заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що до другого читання законопроекту про легалізацію грального бізнесу надійшло близько 3,5 тисячі правок.

Крім того, в українському уряді зазначали, що у разі ухвалення закону про гральний бізнес державний бюджет повинен отримати надходження в розмірі не менше 9 мільярдів гривень.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України законопроектВерховна Радаигорный бизнес
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