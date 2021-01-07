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Посилення боротьби з безпілотниками: Кабмін затвердив план протидії тероризмом

Київ, Четвер 07 січня 2021 11:10
Посилення боротьби з безпілотниками: Кабмін затвердив план протидії тероризмом
Фото: засідання уряду (прес-служба КМУ)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив План заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні. Планується посилення боротьби з безпілотниками.

Розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.

План містить доручення відомствам щодо конкретних заходів.

Згідно з планом, у силових структурах планується систематичне проведення навчально-практичних заходів з формування навичок припинення несанкціонованих польотів безпілотних повітряних суден, які можуть використовуватися для вчинення терористичних актів, над потенційно небезпечними об’єктами, насамперед об’єктами військової та критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу.

До березня 2021 року СБУ повинна розробити і подати в установленому порядку Кабінетові міністрів України пропозиції щодо внесення змін до статті 24 закону "Про боротьбу з тероризмом" щодо визначення критеріїв та порядку визнання організації терористичною, переліку обмежень, що застосовуються до організацій, визнаних терористичними, а також механізму оскарження прийнятого рішення.

До вересня 2021 року доручається розроблення механізму відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок терористичних актів.

Також доручається проаналізувати інституційний механізм координації діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом, зокрема шляхом уточнення завдань і функцій Антитерористичного центру при СБУ, оптимізації його структури та штатної чисельності.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2020 року Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв'язку п'ятого покоління. Тендер на видачу ліцензій відбудеться в кінці 2021 року.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів схвалив план заходів з підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку на 2020-2022 років. У плані є заходи по впровадженню технології 5G.

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