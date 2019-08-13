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Данилюк розповів про підготовку реформи СБУ

Новини » Політика    13.08.2019 - 18:04
Данилюк розповів про підготовку реформи СБУ
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Реформа СБУ обговорюється на експертних зустрічах при РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час зустрічі з представниками Міжнародної консультативної групи (IAG) повідомив, що під час наступного засідання експертної групи обговорять концепцію реформування Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За словами Данилюка, робоча група постійно працює над законопроектами, які регулюють процес реформування силових органів України.

"Під час наступного засідання експертної групи буде обговорено концепцію реформування СБУ та відповідні законодавчі напрацювання", - сказав Данилюк.

Учасники Міжнародної консультативної групи (IAG) підтримали українську владу щодо необхідності невідкладного реформування СБУ. При цьому представники IAG акцентували увагу на дотриманні етапності цього процесу.

Також Данилюк зазначив, що реформування СБУ - вимога закону України "Про національну безпеку".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Зеленський готує пакет законопроектів по реформуванню Служби безпеки України. Зокрема, у СБУ планують відібрати функції, непритаманні їй, в тому числі економічну сферу і боротьбу з корупцією.

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Новини України Служба безпеки УкраїниреформиОлександр Данілюк
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