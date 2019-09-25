У Раді створили групу для напрацювання закону про електронні платіжні системи

У комітеті Верховної ради з питань цифрової трансформації створили робочу групу з напрацювання змін до законодавства щодо функціонування електронних платіжних систем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, комітет визначив головою робочої групи голову підкомітету електронного урядування та електронної комерції Романа Соху.

"Комітет з питань цифрової трансформації, заслухавши інформацію голови комітету Михайла Крячка щодо необхідності внесення змін до законодавства стосовно функціонування електронних платіжних систем, вирішив утворити робочу групу з підготовки проекту закону "Про внесення змін до закону "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (щодо здійснення платіжних операцій через мережу Інтернет)", - сказано у повідомленні.

Зокрема, голові групи доручено у десятиденний термін сформувати її склад та інформувати членів комітету про діяльність робочої групи.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) влітку 2018-го скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є ТОВ "ФК "ОМП-2013".

Як писало РБК-Україна раніше, у травні минулого року електронна платіжна система WebMoney була внесена до списку санкцій, затверджених Радою національної безпеки і оборони (РНБО) 2 травня.