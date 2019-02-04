У Раді сумніваються у знятті депутатської недоторканності до виборів

На сьогодні в Раді для цього немає необхідних 300 голосів

В Верховной раде Украины нынешнего созыва нет достаточного количества голосов для отмены депутатской неприкосновенности. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии".

По словам нардепа от Радикальной партии Игоря Попова, в парламенте нет поддержки в 300 голосов, необходимых за снятие депутатской неприкосновенности.

"Поэтому вся игра будет идти на затягивание. Ведь поставить на окончательное принятие и провалить его никто не хочет", - заявил депутат.

Отметим, ключевым законопроектом по отмене неприкосновенности является президентский, который предусматривает, что с 1 января 2020 года у нардепов не будет "иммунитета". В конце сентября 2018 года нардепы 274 голосами поддержали продолжение работы над проектом после того, как его одобрил Конституционный суд.

В сентябре президент Петр Порошенко потребовал отменить депутатскую неприкосновенность.

"Настаиваю на безотлагательном голосовании соответствующих изменений в Конституцию. Максимально упростил задачу, уважаемые народные депутаты, предложив ввести эту норму со следующего созыва. КСУ дал добро и настал момент истины", - заявил он.