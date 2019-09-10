У Раді погодили скорочену підготовку законів до другого читання

Фракції Верховної ради України на консультаціях погодили підготовку законопроектів до другого читання за скороченою процедурою. Про це повідомила співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в результаті домовленостей сторони вийшли на те, що депутати зможуть подавати поправки.

"Безумовно, якщо провладна більшість хоче працювати у швидкому темпі, ми тільки підтримаємо. Ви можете ставити на голосування прискорену процедуру підготовки законопроекту до другого читання", - зазначила Геращенко.

Вона також підкреслила, що законопроект про процедуру імпічменту прийняли за основу та в цілому без подання поправок до другого читання. У той же час спікер Дмитро Разумков зазначив, що законопроект про Вищий антикорупційний суд буде підготовлений до другого читання за скороченою процедурою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що команда президента України Володимира Зеленського готує нові зміни до Конституції, які будуть стосуватися прав людини і децентралізації.

Зазначимо, сьогодні парламент прийняв за основу законопроект №1009, який передбачає дозвіл на прослушку нардепів.