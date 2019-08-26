В Раді знову не змогли розподілити голів комітетів 

У понеділок підготовча депутатська підгрупа знову не визначилась із депутатами, які займуть керівні посади у парламентських комітетах. Про це заявив голова партії "Слуга народа" та голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підгрупа депутатів знову збереться вирішувати питання керівного складу комітетів у вівторок, 27 серпня, о 9:00. А голосуватимуть щодо питання на загальному засіданні, яке відбудеться о 12-й годині.

"Проговорили позиції, які повязані з пропозиціями від різних політичних партій на керівні посади в комітетах, на голів, на заступників, на секретарів. Взяли тайм-аут до завтра для того, щоб додатково провести консультації з політичними силами. Сподіваюсь, що завтра зможемо вийти на результативну частину і отримати пропозиції щодо керівного складу комітетів", - заявив Разумков.

Крім того, Разумков розповів, що однією з запропонованих кандидатур на посаду другого заступника голови Верховної ради є депутат-самовисуванець.

"Були пропозиції, але ми сьогодні не проговорювали саме остаточну пропозицію. Однією з них була позиція самовисуванців на другого віце-спікера. Рішення буде прийматись на загальному засіданні підготовчої депутатської групи" - заявив Разумков.

Він додав, що новообрані депутати голосуватимуть за посаду другого віце-спікера у вівторок, 27 серпня.

Нагадаємо, раніше новообраний народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасімов повідомив, що до нової коаліції у Верховній ради можуть увійти політичні сили "Слуга народу", "Голос" та "Батьківщина". За його словами, голосування за обрання коаліції відбудеться завтра, 27 серпня.