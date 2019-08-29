У Раді сформували фракції

У ході першого пленарного засідання Верховної ради 9 скликання сформували парламентські фракції. Про це оголосив глава тимчасової президії ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Найбільша фракція парламенту - фракція партії "Слуга народу" - 254 парламентаря.

"Фракція політичної партії "Слуга народу". Голова фракції - Арахамія Давид, перший заступник - Корнієнко Олександр", - заявив Разумков.

Також він назвав прізвища 15 заступників голови фракції.

"Депутатська фракція "Опозиційна платформа "За життя" (44 нардепи). Співголовами обрано Бойко Юрія, Вадима Рабиновича. Депутатська фракція "Батьківщина" (25 парламентарів). Головою обрано Тимошенко Юлію. Заступником - Сергія Соболєва. Фракція "Європейська солідарність" (27 депутатів). Співголовами фракції обрано: Герасимова Артура, Ірину Геращенко. Фракція "Голос" (17 нардепів). Головою фракції обрано Рахманіна Сергія. Заступником обрано народного депутата Железняка", - підкреслив Разумков.

Він додав, що у ВР сформована також депутатська група "За майбутнє"

"23 народних депутата. Співголовами обрано: Віктора Бондаря, Тараса Батенка", - заявив глава тимчасової президії.

Нагадаємо, на засіданні Ради 29 серпня голова тимчасової президії Ради Дмитро Разумков оголосив про те, що фракція партії "Слуга народу" має усі права правлячої коаліції.

Як писало РБК-Україна, раніше з'явився список парламентських комітетів і його учасників. Крім того, в розпорядженні РБК-Україна опинилася постанова про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР 9 скликання.