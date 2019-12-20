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У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 09:17
У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Після цього парламентарії приступлять до розгляду законопроектів

У п'ятницю, 20 грудня, у Верховній раді відбудеться година запитань до уряду, після чого народні депутати приступлять до розгляду законопроектів. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, година запитань до уряду пройде з 10 до 11 години ранку. Після цього буде оголошення депутатських запитів.

Нагадаємо, Рада сьогодні розгляне законопроект про розвиток малого бізнесу в Україні. Законопроектом пропонується виділити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу за новою бюджетною програмою "Фонд розвитку підприємництва".

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів під час ранкового засідання в п'ятницю, 20 грудня, проголосував за заборону розповсюдження лотерей в ліцензійних умовах, виключивши можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада скасувала тиждень пленарних засідань у січні. Нардепи скасували проведення засідань 21-24 січня. Документом визначається, що 17 січня відбудеться пленарне засідання, в ході якого оголосять про час закриття сесії.

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук раніше анонсував, що парламент з лютого почне працювати за планом законопроектних робіт. Він закликав фракції надавати свої пропозиції з формування плану.

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