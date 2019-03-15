У Раді сьогодні пройде година запитань до уряду

На засіданні Ради також продовжать розгляд "мовного закону"

В Верховной раде Украины сегодня, 15 марта, пройдет час вопросов к правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Также сообщается, что после часа вопросов к правительству нардепы продолжат рассмотрение правок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (второе чтение).

Напомним, ранее первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что Верховная рада Украины рассмотрела почти четверть поправок в "языковой закон".

Среди отклоненных правок норма об обязательности вести заседания и рабочее общение в органах государственной власти исключительно на украинском языке, об украинском языке как рабочем в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, а также норму, которая определяла бы украинский язык языком труда. Она подразумевала, что если часть работников не владеет украинским языком, обязанность перевода при их рабочем общении возлагалась бы на владельца предприятия.

Ране также стало известно, что в БПП допускают принятие "языкового закона" уже после выборов.