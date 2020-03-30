У Раді сьогодні можуть провести ще одне засідання

У Верховній раді в понеділок, 30 березня, можуть провести ще одне, третє, позачергове засідання. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

За його словами, засідання може відбутися о 16:00.

"Не виключаю, що до кадрових голосуваннях, до цих рішень, ще буде повернуто. І ймовірно що сьогодні буде ще одне позачергове засідання... Воно буде найближчим часом. Цілком імовірно, що о 16:00", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Верховна рада на позачерговому засіданні провалила голосування за призначення Сергія Марченка новим главою міністерства фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я. В обох випадках Раді не вистачило достатньої кількості голосів.

Також РБК-Україна писало, що в неділю, 29 березня, фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади міністрів. Джерело нашого агентства поінформувало, що на зустрічі був присутній колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов, який повинен був замінити Іллю Ємця на посаді глави МОЗ, та Сергій Марченко, якого розглядали на зміну міністра фінансів Ігоря Уманського.