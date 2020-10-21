У Раді вважають, що інформатака проти "Нафтогазу" б'є по владі в цілому

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

Інформаційний шум навколо проведеного Держаудитслужбою аудиту НАК "Нафтогаз України" може бути пов'язаний з політичними спекуляціями і свідомою інформатакою на менеджмент компанії.

Про це заявив голова комітету ВРУ з енергетики і ЖКГ, нардеп Андрій Герус в ефірі Energy Inside.

"Нафтогаз залишається дуже великою компанією в дуже чутливій сфері, і як компанія на межі економіки і політики, вона завжди цікава журналістам, навколо неї йдуть політичні дискусії, і вона цікава для політспекуляцій. Питання "Нафтогазу" використовується не тільки в інформатаках проти менеджменту та наглядової ради компанії, але і в інформатаках проти влади в цілому, тому що це питання, яке можна легко емоційно розкрутити і емоційно зачепити громадян, тих же виборців. Сподіваюся, ми отримаємо більше перевіреної інформації, щоб зробити висновки", - заявив Герус.

Народний депутат також підкреслив, що сьогодні гостро стоїть питання інвестиційної привабливості України. Частково на цю сферу може вплинути інформаційний шум навколо компанії "Нафтогаз".

За його словами, позитивним результатом виглядають два важливих питання - це проведений анбандлингу "Нафтогазу" і лібералізація ринку газу - скасування ПСО, що відкриває більше можливостей і для компаній нафтогазової сфери, і для споживачів.

Герус вважає, що для прийняття фінансового плану "Нафтогазу" потрібно ініціювати відкрите чи закрите засідання уряду, оскільки навколо питання фінплану також йде інформаційна атака.

"З фінансовим планом ситуація проста - його просто треба приймати, для цього можна зробити закрите або відкрите засідання уряду", - упевнений Андрій Герус (мова йде про плани на 2020 рік, який ще не затверджений - ред.).

Коментуючи озвучені в ЗМІ висновки держаудиту щодо того, що "Нафтогаз" продавав газ нижче собівартості, Герус повідомив, що сьогодні найголовніше - це ринок і ринкова ціна.

"На ринку не має значення собівартість, має значення ринкова ціна. Може бути так, що ринкова ціна 300, а собівартість 50, і ти у виграші. А якщо собівартість 120, а ринкова 70, то будеш продавати за 70, нікуди не дінешся. Треба побачити висновки аудиту, я допускаю, що деякі звинувачення можуть бути необґрунтовані", - додав він.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про аудиті фінансової звітності НАК "Нафтогаз України", який проводила Держаудитслужба (ГАСУ). Фінальний документ з висновками аудиту офіційно не був оприлюднений.

На думку народного депутата Інни Совсун, поява інформації про звіті Держаудитслужби щодо "Нафтогазу" і звинувачення в порушеннях невипадкові - йде керована, спланована кампанія проти найбільшого державного підприємства.