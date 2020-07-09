У Раді вирішили знизити розмір майбутнього податку для фермерів

Фінансовий комітет Верховної ради вирішив знизити розмір майбутнього податку для малих фермерів. Відповідне рішення комітет ухвалив у ході засідання.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Глава комітету Данило Гетманцев розповів, що до нього звернулася група народних депутатів з пропозицією повернутися до розгляду законопроектів №3131 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції" та альтернативного до нього №3131-1. Парламентарі просили переглянути рішення, прийняті комітетом 3 червня.

Після консультацій у професійних колах і з депутатами Ради у законі пропонують знизити мінімальну суму податків на гектар (ПДФО, фіксований податок, податок на прибуток, податок на землю, ЄСВ) для виробників та фізичних осіб. Знизити пропонується з 1400 гривень на гектар до трохи більше 1200 гривень на гектар (показник визначається як відсоток від нормативної оцінки землі).

У разі, якщо така сума податків є меншою за встановлену, різниця доплачується у місцеві бюджети.

"Також проектом запроваджується перехідний період для тих, хто реєструється як сімейні ферми. Перші два роки податкове навантаження для них буде нульове із подальшим поступовим зростанням до 2025 року", - інформують у Раді.

Очікується, що це вирішить одну із основних проблем законопроекту - проблему одноосібників.

Нардепи під час обговорення зазначили, що у доопрацьованому варіанті закону зняли багато питань, але все одно будуть вносити свої пропозиції під час підготовки проекту до другого читання.

Також члени комітету заявили про необхідність доопрацювання системи нормативно-грошової оцінки земель, яка є базою для оподаткування, щоб вона була більш справедливою.

"Підтримати редакцію підготовленого законопроекту... Внести на розгляд Верховної ради підготовлений у комітеті проект і рекомендувати Верховній раді включити його до порядку денного та прийняти за основу", - вирішили під час засідання комітету.

Відзначимо, комітет ВР з питань антикорупційної політики не бачить ризиків корупції у законопроекті №3131, який пропонує новий податок для малих фермерів.

Як писало РБК-Україна, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що новий податок для малих фермерів, над яким працюють у Верховній раді, є передчасним.

Нагадаємо, Раді пропонували ввести новий податок для пересічних власників землі: малих фермерів хотіли зобов'язати щороку платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.