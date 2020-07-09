Новий податок для фермерів: комітет не бачить ризиків корупції

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Антикорупційний комітет ухвалив рішення по відповідному законопроекту №3131

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики не бачить ризиків корупції у законопроекті №3131, який пропонує новий податок для малих фермерів. Документ представив глава комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що цей закон нардепи розглянули в порядку антикорупційної експертизи.

"Члени комітету прийняли рішення, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства і висловили рекомендацію у перехідних положеннях встановити норму, що застосування пропонованого податку відбувається із наступного періоду після набрання чинності законом", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, кілька десятків нардепів від фракції "Слуги народу" і групи "Довіра" пропонують Раді ввести новий податок для пересічних власників землі. Малих фермерів хочуть зобов'язати щороку платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що новий податок для малих фермерів, над яким працюють у Верховній раді, є передчасним.

Раніше повідомлялося, що уряд планує ввести мораторій на підвищення податків і зборів до наступного року.