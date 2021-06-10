Правила відбування адмінарешту: Раді рекомендують схвалити закон в другому читанні

В Україні можуть з'явитися правила відбування адміністративного арешту. Верховній раді рекомендують схвалити в другому читанні законопроект №3047а.

Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.

"За результатами розгляду зауважень і пропозицій комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону "Про правила відбування адміністративного арешту" (№3047а) з урахуванням пропозицій комітету", - сказано в повідомленні.

У законі прописано, що особа не пізніше наступного дня з дня набрання законної сили постановою судді (суду) про застосування адмінарешту зобов'язана самостійно прибути в відокремлений структурний підрозділ територіального органу поліції за зареєстрованим місцем її проживання/перебування. У разі неявки до особи можуть застосовувати привід.

Перед поміщенням людини в ізолятор тимчасового утримання обов'язково проводять медогляд. У разі виявлення протипоказань керівництво підрозділу тероргану поліції звертається до суду з клопотанням про відстрочку адмінарешту на термін до одного місяця.

Також проводиться й особистий огляд особи.

У поміщених в ІТТ вилучаються цінні речі, документи, гроші, а також предмети, не дозволені для зберігання в приміщеннях для відбування адміністративного арешту.

Перелік заборонених для зберігання предметів, порядок їх вилучення, зберігання і повернення встановлює Міністерство внутрішніх справ.

Згідно з проектом, чоловіків і жінок тримають окремо.

Не допускається розміщення заарештованих разом з особами, затриманими у відповідності з Кримінально-процесуальним кодексом або за вчинення адмінправопорушення або відповідно до статті 151 ЗУ "Про боротьбу з тероризмом", і особами, щодо яких як запобіжний захід обрано утримання під вартою, або засудженими до позбавлення волі.