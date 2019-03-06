Раді рекомендують вдвічі скоротити штраф за перевищення ліміту готівки в касі

Відповідний закон рекомендується прийняти за основу

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной раде принять законопроект №9451 о некоторых вопросах применения финансовых санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности, которым предусматривается вдвое сократить штраф за превышение лимита налички в кассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, документ рекомендуется принять за основу.

Указано, что целью закона является приведение финансово-правовой ответственности за правонарушения в сфере наличных расчетных правоотношений к современным экономическим условиям, обеспечение размеров штрафов степени общественных последствий и вредности осуществляемых правонарушений.

Проектом, в частности, предлагается отменить указ президента от 1995 года "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности" и ввести штрафы за нарушение кассовой дисциплины предприятий и организаций, которые меньше по размеру (в т.ч. освобождение от штрафов за некоторые правонарушения, предусмотренные указанным указом). В частности, за:

хранение наличных средств в кассах предприятий сверх установленного лимита остатка наличных средств предусмотрено применение штрафа в размере 100% от сверхлимитной суммы (вместо 200%);

неоприходование (неполное и/или несвоевременное оприходование) - 2-х кратный размер неоприходованных наличных средств (вместо 5-ти кратного размера).

"Народные депутаты поддержали законопроект, принятие которого позволит обеспечить соответствие финансово-правовой ответственности ее общим принципам с учетом текущего состояния денежно-кредитной системы", - сказано в сообщении парламента.

Напомним, ранее финкомитет рекомендовал парламенту принять законопроект №9417 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №9034 о финансовых инструментах банков по выпуску банковских сертификатов.