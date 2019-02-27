Комітет рекомендує Раді прийняти закон про запобігання фінансуванню тероризму

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує парламенту прийняти законопроект №9417 про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Верховної ради.

Зокрема, метою документу є підвищення міжнародного іміджу України та покращення інвестиційного клімату шляхом удосконалення процедури здійснення фінмоніторингу, гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами.

Зазначеним законопроектом передбачається:

спрощення доступу населення до фінансових послуг шляхом зміни процедури ідентифікації та верифікації таким чином, щоб надати можливість застосовувати новітні технології, зокрема встановлювати ділові відносини дистанційно;

мінімізація ресурсних затрат для бізнесу шляхом спрощення процедури звітування про фіноперації, зокрема значне збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. до 300 тис. гривень), з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);

скорочення затрат банків на звітування про фіноперації завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування;

спрощення ведення бізнесу шляхом запровадження можливості використання інформації про ідентифікацію та верифікацію клієнтів, отриманої від інших суб’єктів первинного фінмоніторингу;

підвищення ефективності роботи суб’єктів первинного фінмоніторингу шляхом фокусування ресурсів на зонах підвищеного ризику, а не на операціях пересічних громадян та реального сектору економіки;

запобігання злочинам відмивання коштів та фінансування тероризму через зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу на найвищих ризиках та загрозах.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді прийняти за основу проект закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (реєстр. № 9417), поданий Кабінетом міністрів", - сказано у висновку комітету.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2018 року Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №9417.

Нагадаємо, 14 жовтня 2014 року нардепи підтримали у другому читанні та в цілому урядовий законопроект №5067 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення". Зазначалося, що закон спрямований на виконання Україною взятих на себе зобов'язань щодо імплементації у національне законодавство стандартів FATF і домовленостей у рамках угоди "стенд-бай" (SBA) з Міжнародним валютним фондом.

У першому читанні цей закон був прийнятий 14 жовтня 2014 року.