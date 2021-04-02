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Раді рекомендують уточнити, хто є первинними водокористувачами

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 17:05
Раді рекомендують уточнити, хто є первинними водокористувачами Фото: ВР рекомендують уточнити перелік первинних водокористувачів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують уточнити, хто є первинними водокористувачами в Україні. Відповідний законопроект №3969 рекомендується схвалити в другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон регулює питання обов'язковості укладення господарського договору первинними водокористувачами з підприємствами водної галузі.

Згідно з документом, первинними водокористувачами є ті, які мають власні водозабірні споруди й відповідне обладнання для забору води та отримують воду з каналів, водосховищ, водогосподарських систем, водопроводів (водопроводів) міжбасейнового і внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів.

У законі прописано, що забір і використання води з каналів, водогосподарських систем, водопроводів можуть здійснюватися лише на підставі дозволу на спеціальне водокористування та договору. Заключення останнього є обов'язковим.

До проекту закону нардепи подали 29 пропозицій і поправок.

"Комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому в редакції, затвердженій комітетом", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за лютий 2021 року знизилися на 1,8%. При цьому за останній рік (в порівнянні з лютим минулого року) тарифи зросли на 18,6%.

Як писало РБК-Україна, в кінці березня 2021 року 45% українців підтримують ініціативу відновлення подачі води в тимчасово окупований Крим.

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