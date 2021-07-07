Верховній раді рекомендують уточнити повноваження приватних виконавців в Україні. Комітет з питань правової політики рекомендує ухвалити за основу відповідний законопроект №5660.

У законі прописані загальні засади та порядок примусового виконання рішень, а також правовий статус, завдання, організація діяльності суб’єктів виконання рішень.

Вказано, що з 2016 року система примусового виконання судових рішень в Україні передбачає змішану модель.

"Хоча сам мандат приватного виконавця дещо обмежений. Зокрема, у випадках, коли боржником є держава. Наразі в Україні працює понад 220 приватних виконавців. За показниками ефективності та критеріями суми стягнених коштів приватні виконавці вдвічі перевищують показники виконавців державної системи", - підкреслив замглави комітету Валерій Божик.

Документ розширює повноваження приватних виконавців та полегшує доступ до професії для збільшення їх загальної кількості. Повноваження помічника приватного виконавця також розширюються.

Передбачена цифровізація процесу примусового виконання рішень. У законі прописані нові підходи до звернення стягнення на майно боржника, визначені особливості звернення стягнення на окремі види майна.

Закон пропонує ввести початкову підготовку приватних виконавців: навчання та стажування особи, яка хоче бути приватним виконавцем, після складання кваліфікаційного іспиту. Скорочується з шести до трьох місяців термін, після закінчення якого особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, має право на повторну здачу.

Удосконалюється дисциплінарний нагляд та контроль, унормовується порядок перевірок діяльності приватних виконавців.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про примусове виконання рішень №5660", - вказано у повідомленні.