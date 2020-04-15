Раді рекомендують посилити відповідальність за експорт протиепідемічних товарів

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендує посилити кримінальну відповідальність за незаконне вивезення з України товарів протиепідемічного призначення. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, члени комітету на засіданні 15 квітня розглянули підготовлений до другого читання законопроект №3271 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення".

Вказано, що голова підкомітету Олександр Бакумов доповів про опрацьовані підкомітетом пропозиції, які надійшли від парламентарів. Зокрема, пропозиції зводилися до того, щоб обмежити в певному часі дію цієї законодавчої норми. За його словами, врахувати їх у запропонованому тексті є неможливим, оскільки руйнується мета законопроекту.

"У редакції, прийнятій у першому читанні, проект мав забезпечити запобігання незаконному вивезенню через митний кордон товарів протиепідемічного призначення, коли ситуація не настала, і уряд має право вживати обмеження на експорт, коли ще немає карантину і коли немає надзвичайної ситуації або не введений надзвичайний стан, тобто спрацювати наперед, обмежити експорт протиепідемічних засобів", - вказано у повідомленні.

"За результатами розгляду 13 голосами "за" при 9, що утрималися, прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №3271 у другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій комітету", - інформують у ВР.

Нагадаємо, 30 березня Верховна рада України схвалила за основу законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, з 12 березня заборонений вивіз з України товарів протиепідемічного призначення.

Однак попри карантин в Україні та заборону на експорт медичних товарів, в Ізраїль намагалися вивезти маски на 1 млн гривень. Суд заарештував вантаж з 21 000 медичних масок.

Підкреслимо, з 6 квітня у країні запроваджений обов'язковий масочний режим.