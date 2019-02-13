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Раді рекомендують врегулювати дозволи на спецвикористання диких тварин

Новини » Політика    13.02.2019 - 11:18
Раді рекомендують врегулювати дозволи на спецвикористання диких тварин
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує прийняти за основу законопроект №9332 щодо видачі дозволів на спеціальне використання об'єктів тваринного і рослинного світу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, проектом пропонується визначити порядок видачі дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного і рослинного світу, а також тих, що включені до Червоної книги України, та на їх ввезення чи вивезення з України; встановити умови припинення, переоформлення права на спеціальне використання відповідних об’єктів тощо.

При цьому Головне науково-експертне управління, проаналізувавши проект, висловило щодо його змісту деякі зауваження. Частина змін, які запропоновані у законі, у разі прийняття можуть створити внутрішні неузгодженості у процедурі отримання дозволу на спецвикористання об’єктів тваринного та рослинного світу. У своєму висновку управління зазначає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу за умови врахування висловлених зауважень та пропозицій.

"Комітет зауважив, що пропозиції Головного науково-експертного управління можуть бути опрацьовані при підготовці законопроекту до другого читання та прийняв рішення рекомендувати Верховній раді, за результатами розгляду у першому читанні, прийняти за основу даний законопроект", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує ВР прийняти за основу законопроект №9125 про підвищення штрафів за грубе порушення правил рибальства.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів пропонує Раді прийняти законопроект №9125, яким пропонується посилити відповідальність за порушення громадянами і посадовими особами правил використання об'єктів тваринного світу.

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