Раді рекомендують врегулювати проблему заборгованості підприємств перед ПФУ

Відповідний законопроект рекомендують прийняти за основу

Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9032 для урегулирования проблемы растущей задолженности предприятий перед Пенсионным фондом Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, соответствующий закон члены комитета рассмотрели на заседании 6 февраля.

В частности, документом предлагается изменить механизм возмещения расходов Пенсионного фонда на выплату и доставку досрочных пенсий по возрасту на льготных условиях путем установления для плательщиков дополнительных ставок единого социального взноса в размере:

15% определенной законодательством базы начисления единого взноса - за лиц, занятых полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденным Кабинетом министров;

7% определенной законодательством базы начисления единого взноса - за лиц, занятых полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных Кабмином.

Планируется предусмотреть, что в случае недостаточности указанных средств, их финансирование на сумму, которой не хватает для полного покрытия расходов на выплату и доставку таких пенсий, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

"По результатам рассмотрения члены комитета единогласно поддержали и рекомендуют парламенту принять законопроект за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий.

Как писало РБК-Украина ранее, глава правительства заявил, что перерасчет пенсий в 2019 году будет осуществляться автоматически.

Следует подчеркнуть, глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус ранее отмечал, что сейчас в Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров.