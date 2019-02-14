Раді рекомендують врегулювати проблему заборгованості підприємств перед ПФУ

Відповідний законопроект рекомендують прийняти за основу
Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9032 для урегулирования проблемы растущей задолженности предприятий перед Пенсионным фондом Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Так, соответствующий закон члены комитета рассмотрели на заседании 6 февраля.
В частности, документом предлагается изменить механизм возмещения расходов Пенсионного фонда на выплату и доставку досрочных пенсий по возрасту на льготных условиях путем установления для плательщиков дополнительных ставок единого социального взноса в размере:
Планируется предусмотреть, что в случае недостаточности указанных средств, их финансирование на сумму, которой не хватает для полного покрытия расходов на выплату и доставку таких пенсий, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.
"По результатам рассмотрения члены комитета единогласно поддержали и рекомендуют парламенту принять законопроект за основу", - говорится в сообщении.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий.
Как писало РБК-Украина ранее, глава правительства заявил, что перерасчет пенсий в 2019 году будет осуществляться автоматически.
Следует подчеркнуть, глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус ранее отмечал, что сейчас в Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров.