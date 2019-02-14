Раді рекомендують врегулювати проблему заборгованості підприємств перед ПФУ

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендують прийняти за основу

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №9032 для врегулювання проблеми зростаючої заборгованості підприємств перед Пенсійним фондом України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, відповідний закон члени комітету розглянули на засіданні 6 лютого.

Зокрема, документом пропонується змінити механізм відшкодування витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку дострокових пенсій за віком на пільгових умовах шляхом встановлення для платників додаткових ставок єдиного соціального внеску у розмірі:

15% визначеної законодавством бази нарахування єдиного внеску - за осіб, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом міністрів;

7% визначеної законодавством бази нарахування єдиного внеску - за осіб, зайнятих повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабміном.

Планується передбачити, що у разі недостатності вказаних коштів, їх фінансування на суму, якої не вистачає для повного покриття витрат на виплату та доставку таких пенсій, здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

"За результатами розгляду члени комітету одноголосно підтримали та рекомендують парламенту прийняти законопроект за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 1 березня вперше почнеться автоматична індексація пенсій.

Як писало РБК-Україна раніше, глава уряду заявляв, що перерахунок пенсій у 2019 році буде здійснюватися автоматично.

Слід підкреслити, глава правління Пенсійного фонду Євген Капінус раніше зазначав, що зараз в Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів.