Надання громадянства іноземним бійцям ООС хочуть спростити: закон внесли до Ради
До Верховної ради внесли законопроект, який спрощує процедуру надання громадянства іноземним бійцям операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Йдеться про тих, хто брав участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
Проект зареєстрований у понеділок, 7 червня, під №5630. Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.
Останній етап проходження законопроекту - передано на розгляд керівництву.
Головним з опрацювання закону визначений комітет з питань прав людини.
Законопроект дозволить спростити порядок набуття громадянства України громадянами Росії, які зазнали переслідувань через політичні переконання. А також отримання громадянства спростять іноземцям та особам без громадянства, які служили або служать в Збройних силах України та/або брали участь в АТО на Донбасі.
Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив відповідний проект на своєму засіданні минулого тижня.
Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський ще в серпні 2019 року своєю указом спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичного переслідування.
Після цього глава держави надав громадянство України 11 іноземцям, що воювали на Донбасі.