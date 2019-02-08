У Мінюсті розповіли про закон щодо спрощення отримання послуг при народженні дитини

Фото: Олена Сукманова (uk.wikipedia.org)

Реєстрацію новонароджених можна буде здійснювати онлайн

На засіданні уряду було підтримано законопроект, який дозволить батькам дитини отримати пакет із дев'яти послуг за одною заявою. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, відповідний проект Кабінет міністрів підтримав на засіданні 6 лютого.

"Що ми пропонуємо сьогодні разом з нашими колегами з уряду та міжнародними партнерами. Кабінетом міністрів було підтримано розроблений Міністерством юстиції проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, пов’язаних з народженням дитини". Так званий проект "є-малятко". Даний проект надасть можливість батькам отримати повний комплекс з 9 послуг за однією заявою", - розповіла Сукманова.

За її словами, батьки дитини зможуть отримати реєстрацію у державних реєстрах та визначення дитини до громадянства України.

"Це дозволить зменшити кількість необхідність візитів до державних органів з 10 до нуля. Це дозволить зменшити кількість подань документів для отримання цих послуг замість 33 до 1. Можливе звернення онлайн, через пошту або в пологовому будинку. Послуга "9 в 1" є безкоштовною", - підкреслила урядовець.

Заступник міністра наголосила, що подібна система реалізовується у Канаді та Новій Зеландії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив зміни до законодавчих актів для створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних з народженням дитини.

Як писало РБК-Україна раніше, анонсувалося, що в Україні впровадять електронну послугу е-малюк.

Додамо, за словами Сукманової, з 1 січня 2019 року "пакети малюка" отримали 19 тисяч осіб.