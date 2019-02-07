Раді рекомендують дозволити будівництво прикордонних об'єктів у прибережних зонах

Законопроект рекомендується прийняти у другому читанні

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект №6777 по обеспечению инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы, которым предусматривается строительство пограничных объектов в прибрежных зонах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

Так, документом предлагается определить размеры земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры шириной не менее 50 метров, а также освободить эти органы в этой связи от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Члены комитета в ходе обсуждения отметили, что необходимо определить размеры земучастков, предоставляемых военным частям ГПСУ в пределах пограничной полосы, а также в пределах контролируемых пограничных районов в местах, где пограничная полоса в соответствии с законодательством не устанавливается (населенные пункты, места массового отдыха населения) для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений для охраны госграницы.

"Члены комитета подчеркнули необходимость скорейшего принятия проекта и приняли решение рекомендовать парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, Рада приняла соответствующий закон в первом чтении 18 декабря 2018 года. За него проголосовали 227 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2017 года правительство предлагало Верховной раде разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах.