Раді рекомендують дозволити будівництво прикордонних об'єктів у прибережних зонах

Фото: засідання комітету (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

Законопроект рекомендується прийняти у другому читанні

Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект №6777 щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону, яким передбачається будівництво прикордонних об'єктів у прибережних зонах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, документом пропонується визначити розміри земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури завширшки не менш ніж 50 метрів, а також звільнити ці органи у цьому зв’язку від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Члени комітету у ході обговорення зазначили, що необхідно визначити розміри земділянок, які надаються військовим частинам ДПСУ в межах прикордонної смуги, а також в межах контрольованих прикордонних районів у місцях, де прикордонна смуга відповідно до законодавства не встановлюється (населені пункти, місця масового відпочинку населення) для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд для охорони держкордону.

"Члени комітету наголосили на необхідності якнайшвидшого прийняття проекту та ухвалили рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада прийняла відповідний закон у першому читанні за основу 18 грудня 2018 року. За нього проголосували 227 парламентарів.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні 2017 року уряд пропонував Верховній раді дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах.