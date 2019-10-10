Раді рекомендують прийняти закон Зеленського про ДБР

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти законопроект №2116 президента Володимира Зеленського про зміни в закон "Про Державне бюро розслідувань (ДБР)". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

При цьому альтернативний проект закону члени комітету рекомендували відхилити.

"Народні депутати розглянули проект закону "Про внесення змін до закону "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" (№2116) і рекомендували Верховній раді прийняти його в першому читанні. У той же час, комітет рекомендував відхилити альтернативний законопроект ( №2116-1)", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, законопроект Зеленського пропонує визначити правовий статус Державного бюро розслідувань - ДБР стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Як писало РБК-Україна, 20 вересня депутати ВР включили даний проект закону до порядку денного. Відзначимо, профільний комітет раніше рекомендував включити проект закону до порядку денного другої сесії парламенту. За включення проголосували 250 нардепів.

Нагадаємо також, до Конституційного суду України (КСУ) надійшло звернення Верховної ради про надання висновку щодо закону Зеленського про його право призначати глав Національного антикорупційного бюро України і ДБР.