Раді рекомендують схвалити закон для запровадження електронного квитка

Комітет Верховної ради з питань цифрової трансформації підтримав законопроект щодо усунення перешкод для функціонування електронного квитка та стимулювання безготівкових методів оплати на транспорті. Документ рекомендується схвалити за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету розглянули відповідний законопроект №3113 "Про внесення змін до статті 9 закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо усунення перешкод для функціонування систем електронного квитка та стимулювання впровадження безготівкових методів оплати на транспорті".

Документом передбачається можливість не застосовувати вимогу використання реєстраторів розрахункових операцій і розрахункових книжок у разі здійснення оплати за проїзд на автомобільному та електричному транспорті в безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року громадський транспорт Києва переходить на електронний квиток. Повідомлялося, що постійні користувачі транспорту зможуть використовувати Kyiv Smart Card, а інші - купувати QR-квиток на одну поїздку у паперовому чи електронному вигляді.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня повідомлялося, що в Україні найближчим часом з'являться єдині електронні квитки на всі види транспорту. Так, Міністерство інфраструктури і державне підприємство "Галузевий центр цифровізації і кібербезпеки" працюють над запуском SmartTicket - єдиного електронного квитка.