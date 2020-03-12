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Раді рекомендують ухвалити закон про перерахунок пенсій держслужбовцям

Новини » Політика     12.03.2020 - 11:06
Раді рекомендують ухвалити закон про перерахунок пенсій держслужбовцям
Ілюстративне фото (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Проектом також пропонується здійснити перерахунок пенсій журналістам

Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №2257-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, проектом пропонується внести зміни до ряду законів України, якими здійснити перерахунок пенсій для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, наукових працівників, журналістів на тих підставах, які діяли на час виходу таких осіб на пенсію, у тому числі й у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим відповідним працівникам за посадою, з якої була призначена пенсія.

"Народні депутати вирішили рекомендувати Верховній раді проект №2257-1 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та доручити головному комітету підготувати його до другого читання, а проект закону № 2257 - відхилити. Дане рішення буде направлене комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, визначеного головним з підготовки даних законопроектів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет з питань освіти, науки та інновацій у вівторок, 10 березня, у ході свого засідання розгляне два проекти закони про перерахунок пенсій державним службовцям.

Як писало РБК-Україна раніше, у лютому Конституційний суд розпочав розгляд справи за поданням уповноваженого Верховної ради з прав людини про перерахунок пенсій державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування.

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