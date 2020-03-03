Раді рекомендують прийняти закон про підстави звільнення директора НАБУ

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти законопроект про підстави звільнення з посади очільника Національного антикорупційного бюро України. Про це заявила голова комітету Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК- Україна.

Так, комітет розглянув законопроект нардепа від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка "Про внесення змін до закону "Про НАБУ" щодо підстав звільнення директора НАБУ за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення №2656.

"Пропонується проект рішення комітету: законопроект №2656 рекомендувати до ухвалення у першому читанні. Підкреслити, що позиція комітету така, що законопроект не може бути ухвалений за основу та в цілому оскільки потребує допрацювання", - оголосила рішення Красносільська.

За рішення проголосувала більшість членів комітету.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" подасть законопроект про звільнення директора Національного антикорупційного бюро України, про що повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

Підкреслимо, на початку лютого в парламент внесли постанову №3039 про звільнення Ситника.

Додамо також, Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" в Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.