Раді рекомендують прийняти закон про інститут авторизованого економічного оператора

Документом пропонується зміна існуючих на сьогодні процедур декларування товарів

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует принять за основу законопроект об изменениях в Таможенный кодекс о введении института уполномоченного экономического оператора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной рады.

Так, комитет рассмотрел законопроект №7473 "О внесении изменений в Таможенный кодекс по некоторым вопросам выполнения главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны" на заседании 5 февраля.

"Комитет решил рекомендовать Верховной раде проект закона... принять за основу", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что основной целью данного проекта является внедрение в Украине института уполномоченного экономического оператора аналогичного тому, который функционирует в ЕС, и выполнения Украиной обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации. Также значительная часть положений законопроекта касается изменения существующих сегодня процедур декларирования товаров. Так, предлагается введение короткой ввозной декларации, которая применяется в Евросоюзе.

Вместе с тем члены комитета в ходе заседания высказали ряд замечаний к законопроекту и признали, что он требует существенной доработки. Кроме того, замечания высказало и Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР.

Напомним, ранее глава комитета Нина Южанина заявила, что на заседании комитета рассмотрят проект закона, касающийся введения института уполномоченного экономического оператора.

Как писало РБК-Украина ранее, Южанина призвала Раду на каждой пленарной неделе рассматривать не менее одного законопроекта по вопросам налоговой и таможенной сферы.

Добавим, в Кабмине заявили о саботаже нардепами евроинтеграционных законов.