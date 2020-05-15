ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет Ради звернеться до Кабміну щодо призначення нового мовного омбудсмена

Новини » Політика     15.05.2020 - 10:38
Комітет Ради звернеться до Кабміну щодо призначення нового мовного омбудсмена
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи заслухали т.в.о. глави Мінкульту щодо ситуації зі звільненням попереднього омбудсмена

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до Кабінету міністрів щодо призначення на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, вчора комітет заслухав інформацію т.в.о. міністра культури та інформполітики щодо ситуації з Уповноваженим із захисту держмови.

"Т.в.о міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко... поінформувала учасників засідання стосовно ситуації з Уповноваженим із захисту державної мови. Оскільки попередня Уповноважена звільнилася, і посада є вакантною, комітет вирішив звернутися до Кабінету міністрів України щодо призначення на посаду Уповноваженого, а також створення секретаріату та низки агентств", - вказано у повідомленні.

У комітеті підкреслили, що діяльність агентств вкрай важлива.

"Більшість шляху з їхнього формування уже пройдена, керівники визначені і робота має розпочатись з 1 червня. Зупинятися зараз - небезпечно. Такий крок несе загрозу реалізації державної політики у сфері культури", - зазначив глава комітету Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, в кінці квітня мовний омбудсмен Тетяна Монахова повідомила, що йде з посади. За її словами, це був яскравий і незабутній період у житті.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів призначив Монахову уповноваженим із захисту державної мови в листопаді 2019 року. Посада мовного омбудсмена в Україні передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниязыкВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся