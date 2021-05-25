Раді рекомендують осучаснити закон про страхування: для чого це необхідно

Верховній раді рекомендують ухвалити за основу нову редакцію закону "Про страхування". Таку рекомендацію щодо відповідного законопроекту № 5315 надав комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
Документ визначає загальні правові засади діяльності зі страхування та повноваження Національного банку зі здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю страховиків.
У законі оновлюється підхід до ліцензування страховиків; удосконалюються вимог до власників істотної участі страховика; запроваджується новий підхід у регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових та перестрахових продуктів.
Закон вводить вимоги до платоспроможності страховика та ефективні процедури виходу страховика з ринку; оновлюються процедури нагляду.
На вимогу ринку страховиків у документі вирішили залишити товариства з додатковою відповідальністю серед суб’єктів, які можуть надавати страхові послуги.
"Представник Національного банку поінформував про підтримку законопроекту у першому читанні. Представники страхових асоціацій також підтримали оновлення законодавства і наближення його до європейського та висловили свої зауваження і пропозиції", - сказано у повідомленні.
Серед основних зауважень, які висловили до законопроекту: надання дискреційних повноважень регулятору та велика кількість відсилочних і декларативних норм.
У комітеті наголосили на необхідності суттєвого доопрацювання закону до другого читання.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді законопроект №5315 прийняти за основу. Голова комітету дав доручення профільному підкомітету створити робочу групу для підготовки законопроекту до другого читання", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні 2021 року продовжилася тенденція на зменшення кількості учасників небанківського фінансового ринку. За місяць вона скоротилася з 2002 учасників до 1971. Зокрема, з реєстру виключили 16 страхових компаній.
Як писало РБК-Україна, парламент підтримав у першому читанні законопроект №5104 про запровадження страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. З остаточним прийняттям закону у державі відбудеться перезапуск системи агрострахування.