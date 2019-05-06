Раді рекомендують обмежити вилучення у підозрюваних електронних гаджетів

Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №9484, яким пропонуються обмеження щодо вилучення у учасників кримінального провадження такого виду речових доказів як персональні комп’ютери та електронні гаджети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, пропонується затвердження більш чіткого визначення електронних пристроїв. До таких мають залічувати інформаційні системи; комп’ютери (суперкомп’ютери, мейнфрейми, кластери, сервери, робочі станції, персональні комп’ютери, ноутбуки тощо); компʼютерну периферію (зокрема, термінали, принтери, сканери, плотери, джерела безперебійного живлення); мобільні термінали систем зв’язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше); апаратну складову телекомунікаційних та інших комп’ютерних мереж і мережеве обладнання (маршрутизатори, концентратори, комутатори, модеми, мережеві контролери, кабелі тощо); мікропроцесорні системи (мікроконтролери та програмовані логічні контролери), а також банкомати й інші стаціонарні платіжні термінали для обслуговування населення.

Автори документу пропонують відмежовувати перелічені пристрої та електронну інформацію - як різні види речових доказів. Так, якщо в якості знаряддя, засобу або предмету кримінального правопорушення було використано електронну інформацію, чи її може бути використано у якості доказу факту чи обставин правопорушення, то електронні пристрої речовими доказами мають не визнаватися. Вони можуть визнаватися речовими доказами лише у разі, якщо пристрій сам є знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення. На підставі такого розмежування автори пропонують встановити заборону на вилучення електронних пристроїв або їх складових, якщо знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення виступає інформація, що в них міститься.

Крім того, проектом планується встановити відповідальність посадових осіб слідчих органів та органів прокуратури за умисне порушення слідчим або прокурором встановленого КПК порядку тимчасового доступу до речей і документів або тимчасового вилучення чи арешту майна, а так само порядку вилучення речових доказів під час огляду або обшуку, якщо це завдало істотної майнової шкоди власнику (законному володільцю) даного майна чи документів.

"Під час обговорення законопроекту члени комітету відзначили актуальність запропонованих змін та дійшли згоди, що його прийняття дозволить підвищити збалансованість між забезпеченням дотримання прав фізичних та юридичних осіб та повноваженнями слідчих під час досудового розгляду кримінальних правопорушень", - сказано у повідомленні.

Підкреслимо, що правоохоронні органи (Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, Національні поліція України, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань), а також фахівці Міністерства юстиції України вважають, що положення даного законопроекту суперечить засадам кримінального провадження та завданням кримінального судочинства, а реалізація окремих його норм створить додаткові перепони слідчим у встановленні обставин вчинення злочинів та підтвердження їх доказами.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження" за основу", - поінформували у комітеті.

Нагадаємо, комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності напрацював понад 200 законопроектів, які потребують розгляду у Верховній раді.

Як писало РБК-Україна, у квітні чинний президент Петро Порошенко заявив, що звернеться до Верховної ради з вимогою продовжити норму Кримінального кодексу про заочне засудження.