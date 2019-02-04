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Правоохоронний комітет підготував понад 200 законів до розгляду в Раді

Новини » Політика    04.02.2019 - 14:45
Правоохоронний комітет підготував понад 200 законів до розгляду в Раді
Фото: Андрій Кожем'якін (УНІАН)

У комітеті просять Раду про розгляд документів у сесійній залі

Парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності напрацював понад 200 законопроектів, які потребують розгляду у Верховній раді. Про це під час погоджувальної ради розповів голова профільного комітету, народний депутат Андрій Кожем’якін, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, Рада може розглянути низку проектів під час пленарних засідань парламенту у березні.

"У нас 215 законопроектів підготовлено комітетом. Я думаю вистачить і на 10,  і 11, і на 12-у сесії. Але у нас вони є, тобто, будь ласка, треба на пленарних тижнях у березні допомогти нам їх розглянути під час блокових постанов, ми були б вам вдячні", - повідомив Кожем’якін.

Нагадаємо, Верховна рада України в п'ятницю, 18 січня 2019 року, провела останнє пленарне засідання дев'ятої сесії парламенту. Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про закриття дев'ятої сесії парламенту 25 січня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту заявив, що для Верховної ради 2018 рік був складним у зв'язку з великою кількістю викликів і прогнозів про проведення дострокових виборів. За його словами, в цьому році поширювалися прогнози про розпуск парламенту і дострокові вибори.

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Новини України Андрей КожемякинкомитетВерховна Рада
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