Раді рекомендують направити закони щодо прожиткового мінімуму на доопрацювання

Комітет парламенту з питань освіти, науки та інновацій рекомендує повернути на доопрацювання законопроект Кабінету міністрів Олексія Гончарука щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму та альтернативний до нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, сьогодні комітет розглянув законопроекти №2720 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму" (урядовий) та альтернативний до нього № 2720-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму".

"Члени комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно вирішили рекомендувати Верховній раді обидва законопроекти за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Дане рішення буде направлене комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, анонсувалося, що освітній комітет 10 березня розгляне два законопроекти про умови підвищення прожиткового мінімуму.

Як писало РБК-Україна, Олексій Гончарук, який на той момент очолював КМУ, заявив, що законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 гривень на місяць.

Так, прожитковий мінімум в Україні, встановлений на 1 січня 2020 року, дорівнює 2027 гривням. Уряд Гончарука пропонував парламенту прийняти законопроект №2720, що передбачає підвищення прожиткового мінімуму.