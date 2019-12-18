Раді рекомендують направити зміни до Конституції по децентралізації до КСУ

Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді направити проект закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади №2598 до Конституційного суду України. Про це заявила голова комітету Ірина Венедиктова, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 15 членів комітету.

"22 члена комітету. Висновок запропонований підкомітетом. 15 "за". Висновок комітету проголосований", - заявила Венедіктова.

"Рекомендувати ВРУ включити законопроект до порядку денного другої сесії Верховної ради та направити до КСУ для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 та 158 КОнституції України", - йдеться у тексті висновку.

Нагадаємо, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що проект закону про внесення змін до Конституції про децентралізацію не є результатом засідання у нормандському форматі.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 грудня текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" з'явився у Верховній раді. При цьому глава держави вніс його до Ради 13 грудня.

Відзначимо також, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в законопроекті президента Володимира Зеленського про зміни до Конституції у частині децентралізації немає ніякої федералізації.