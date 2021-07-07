Раді рекомендують змінити Кодекс з процедур банкрутства

Йдеться про законопроект №4409. При його підготовці до другого читання подали 238 поправок, з яких 91 пропонується врахувати. Також народні депутати підтримали ряд поправок у редакції комітету.

"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому з техніко-юридичного доопрацюванням", - зазначено в повідомленні.

Закон пропонує:

удосконалити порядок відбору арбітражних керуючих у справах про банкрутство;

виключити з тексту кодексу некоректні або суперечливі норми, а також конкретизувати положення кодексу;

встановити чіткі терміни для погашення вимог кредиторів та унеможливити зловживання з боку арбітражного керуючого;

врегулювати питання поводження з майном банкрута після закриття провадження у справі про банкрутство.

Передбачено уніфікувати термінологію у документі.