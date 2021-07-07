Раді рекомендують змінити Кодекс з процедур банкрутства

Верховній раді рекомендують внести зміни в Кодекс з процедур банкрутства. Вони необхідні для досягнення стратегічної мети входження України до складу провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління ВР.
Йдеться про законопроект №4409. При його підготовці до другого читання подали 238 поправок, з яких 91 пропонується врахувати. Також народні депутати підтримали ряд поправок у редакції комітету.
"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому з техніко-юридичного доопрацюванням", - зазначено в повідомленні.
Закон пропонує:
Передбачено уніфікувати термінологію у документі.
Нагадаємо, на початку червня парламент прийняв цей закон за основу.
Як писало РБК-Україна, замміністра юстиції Валерія Коломієць підкреслювала, що внесення цих змін дозволить усунути перешкоди, які унеможливлювали застосування Кодексу з процедур банкрутства на практиці.
Так, в Україні можуть змінити процедуру банкрутства на період карантину. ВР підтримала за основу законопроект №4220 президента Володимира Зеленського.