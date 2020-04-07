Раді рекомендували не включати до порядку денного ряд законів щодо пенсій

Відповідне рішення ухвалив комітет ВР з питань соцполітики
Комітет Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував не включати до порядку денного ряд законів щодо пенсійного забезпечення та чорнобильців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Зокрема, комітет прийняв рішення рекомендувати ВР не включати до порядку сесії законопроекти:
Крім того, пропонується не включати до порядку денного законопроекти №№3095 - 3095-1 "Про внесення доповнення до статті 10 ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо конкретизації осіб, які мають належати до військовослужбовців, а також законопроект №3122 "Про внесення змін до ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо забезпечення державних гарантій та соціальної підтримки .
Нагадаємо, Пенсійний фонд України готовий почати виплату одноразової грошової допомоги в розмірі тисячі гривень після того, як Верховна рада передбачить ці гроші в держбюджеті.
Як писало РБК-Україна, Кабмін схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.