Раді рекомендували не надавати пільги поліцейським на сплату комуналки

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує відправити на доопрацювання законопроект, яким пропонувалося надавати пільги поліцейським на сплату комуналки. Пільги пропонувалося встановити певним категоріям працівників поліції.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Йдеться про законопроект №2018 "Про внесення змін до закону "Про Національну поліцію України" щодо встановлення пільг за користування житлом та житлово-комунальні послуги".

Документ пропонував встановити певним категоріям працівників поліції пільги у вигляді сплати 50% за користування житлом та житлово-комунальні послуги.

"У документі не надано техніко-економічне обґрунтування, а також не вказані джерела фінансування таких пільг. Комітет рекомендував Верховній раді повернути законопроєкт на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести єдиний механізм реструктуризації боргів за житлово-комунальні платежі: у липні у Раді зареєстрували відповідний законопроект №3767.

Як писало РБК-Україна, в Україні боржникам з оплати ЖКП можуть обмежити право виїзду за кордон: у ВР зареєстрували відповідний законопроект №3613, а Міністерство розвитку громад та територій надало по ньому роз'яснення.