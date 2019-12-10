У Раді розглянуть закон президента про приєднання до Європейського фонду "Eurimages"

Комітет Верховної ради з інтеграції України з Європейським союзом у четвер, 12 грудня, розгляне законопроект №0013 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages"). Про це свідчить розклад засідань комітетів на цей тиждень, опублікований на сайті ВР.

Засідання комітету почнеться о 14:15.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages") (р.№0013, президент України)", - сказано в порядку денному комітету.

У пояснювальній записці зазначено, що Фонд був заснований 26 жовтня 1988 року з метою заохочення спільного виробництва і розповсюдження кінематографічних і аудіовізуальних творів.

Так, прийняття закону президента дозволить завершити тривалий процес приєднання України до Фонду.

"Розрахунок можливого внеску України до Фонду за повний 2019 рік... становить 128 300 євро... сплату щорічного внеску передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК "Державна підтримка кінематографії", - наголошується у пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект №0013 "Про приєднання України до Європейської фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages").

Як писало РБК-Україна раніше, на початку цього року комітет Ради 8 скликання з питань євроінтеграції підтримав законопроект №0209 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів". У комітеті відзначали, що прийняття закону має сприяти розширенню ринку збуту українського кіно.