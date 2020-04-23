У Раді розглянуть закон про новий тип містобудівної документації 

Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні у п'ятницю, 24 квітня, розгляне законопроект №2280 щодо планування використання земель, що передбачає введення нового типу містобудівної документації. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті Верховної ради.

Зазначимо, що проектом передбачається врегулювання питань встановлення меж громад та комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розробки декількох, споріднених за змістом видів містобудівної документації та документації із землеустрою.

Засідання комітету розпочнеться о 9:30.

"Розгляд законопроектів при підготовці до другого читання: проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель (р.№2280, друге читання)", - сказано у порядку денному.

Нагадаємо, у грудні 2019 року ВР прийняла за основу в першому читанні законопроект №2280, документ підтримали 265 депутатів парламенту.

Як писало РБК-Україна, раніше в уряді пояснили новації законопроекту №2280 і заявили, що нововведення законопроекту має прибрати корупційні чинники.