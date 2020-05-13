Меркель виступила за поліпшення відносин з РФ, попри крадіжку інформації хакерами

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

При цьому вона зазначила, що серйозно ставиться до цього інциденту

У середу, 13 травня, канцлер Німеччини Ангела Меркель, що продовжить зусилля по поліпшенню відносин з Росією, попри крадіжку інформації з її комп'ютера російськими хакерами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

При цьому вона зазначила, що серйозно ставиться до цього інциденту.

"Я буду прагнути до хороших відносин з Росією, тому що я думаю, що є всі підстави для продовження наших дипломатичних зусиль, але це (крадіжка листування, - ред.) не полегшує ситуацію", - сказала Меркель.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 років тому хакер під псевдонімом Scaramouche проник на комп'ютер Меркель, який знаходиться в її офісі в Бундестазі. Відомо, що зловмисники отримали доступ щонайменше до 16 гігабайтів інформації.

За даними слідства, за кібератакою стоїть російська військова розвідка. У Москві заперечують причетність до інциденту.

Раніше повідомлялося, що Німеччина підозрює хакера з РФ у зломі мережі парламенту і видала ордер на його арешт. Підозрюваним є 29-річний Дмитро Бадін, якого також розшукують США.

Крім цього, на початку березня в Україні презентували запуск інформаційної кампанії з кібербезпеки, над створенням якої працювали фахівці з Великобританії, США та України.